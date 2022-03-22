Gaziantep'te operasyon! Tam 8 bin litre ele geçirildi 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehitkâmil ilçesinde bulunan bir TIR garajına operasyon düzenlendi. Akaryakıt deposu gibi kullanılan TIR garajında ve 4 adet tırda toplam 14 adet fiber tank ile toplam 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tanklardaki yakıtları araçların deposuna sevk edilmekte kullanılan 1 adet santrifüj sistemi de ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.