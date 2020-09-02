AA

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını bildirildi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te 7 Eylül pazartesinden itibaren bağ evi vb. yerlerde düğün yapılması yasaklanmıştır.

15 Eylül'den başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girişte HES kodu istenilmesine karar verilmiştir."