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        Haberler Gündem Gaziantep'te kaza yapan TIR'a çarpan otomobil sürücüsü öldü

        Gaziantep'te kaza yapan TIR'a çarpan otomobil sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 23:32 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:32
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        Gaziantep'te feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
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        Nihat Kılıç'ın kullandığı çekici ve buna bağlı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi civarında Osmaniye istikametine giderken henüz bilinmeyen nedenle refüje çıktı.

        Çekici kısmı otoyolda kalan araca aynı yönde seyreden Numan Ünün'ün kullandığı otomobil çarptı.

        Kazada, Numan Ünün hayatını kaybetti, aynı araçtaki Sevim, Harun Efen ve Hamza Mert Ünün yaralandı.

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        #gaziantep
        #Numan Ünün
        #haberler
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