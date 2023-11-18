Gaziantep'te kaza yapan TIR'a çarpan otomobil sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
Giriş: 18.11.2023 - 23:32 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:32
Nihat Kılıç'ın kullandığı çekici ve buna bağlı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi civarında Osmaniye istikametine giderken henüz bilinmeyen nedenle refüje çıktı.
Çekici kısmı otoyolda kalan araca aynı yönde seyreden Numan Ünün'ün kullandığı otomobil çarptı.
Kazada, Numan Ünün hayatını kaybetti, aynı araçtaki Sevim, Harun Efen ve Hamza Mert Ünün yaralandı.