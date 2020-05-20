Gaziantep'te yakalanan 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların olay yerine gitmesi ve olay yerinden kaçmaları yer alıyor.