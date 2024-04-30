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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

        Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 10 yaralı

        Gaziantep'te kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:03
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        Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
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        Gaziantep'te H.A. idaresindeki yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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        #trafik kazası
        #gaziantep
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