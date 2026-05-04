Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Gaziantep ve Afyonkarahisar'da eğitime 1 gün ara | Son dakika haberleri

        Gaziantep ve Afyonkarahisar'da eğitime 1 gün ara

        Gaziantep'in Şehitkamil, Şahinbey, Nizip ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 02:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ilde eğitime 1 gün ara
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep Valiliğinin, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki 39 okulda çatı uçması, cam kırılması gibi hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

        Yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla eğitime bugün ara verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurularak, şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi ve özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        REKLAM

        AFYONKARAHİSAR

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

        Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve bu noktalardan Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde ise eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğine işaret edilerek, eğitim öğretime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 30 Nisan 2026 (İsrail İnsani Yardıma Neden Saldırıyor?)

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale. Yunanistan işbirliği mi yaptı? Yunanistan İsrail'e destek mi verdi? İsrail insani yardıma neden saldırıyor? Türkiye'ye karşı ittifak mı kurdular? Yunanistan gerginlik peşinde mi? Macron'un açıklaması kime karşı? Rumlar İsrail'in güdümünde mi? Macron Kıbrıs'a ordu...
        #Son dakika haberler
        #afyonkarahisar
        #gaziantep
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        Uşak'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Uşak'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        "Süper hücre" fırtınası!
        "Süper hücre" fırtınası!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        Trump: Kabul edilemez
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 3 ölü, 40 yaralı
        Şarampole devrildi! 3 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü