Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gaziantep’te sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Gaziantep’te sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

        Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:53 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'teki olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuklu M.U. ve A.U. çifti, iddiaya göre gece ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyuya kaldı. Sabah aileden haber alınamaması üzerine yakınları, evlerine gitti.

        Cevap alamayan yakınları, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.U. ve eşi A.U. ile çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U.,Y.U., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri devam eden aileden bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atık tankerinde özel bölmelerde 32 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı

        Atık tankerinde özel bölmelerde 32 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı