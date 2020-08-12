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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı!

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 336 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

uyuşturucu operasyonu
AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

4 SİLAH 2 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre adreslerdeki aramalarda 336 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tapanca, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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