Gaziosmanpaşa'da çarpışan taksi ile motosiklet yandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosiklet ile çarpışan takside yangın çıktı. Alevler motosiklete de sıçrarken feci kazada motosiklet sürücüsü öldü, arkasındaki kişi ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 1 kişi öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde ilerleyen M.G'nin kullandığı taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLETTEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada, motosiklette bulunan A.E, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YANAN TAKSİ VE MOTOSİKLET KÜLE DÖNDÜ
Taksi sürücüsü M.G, polis merkezine götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.