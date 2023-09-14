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        Haberler Gündem Gaziosmanpaşa'da yoldan geçenlere silah doğrultan 2 zanlı yakalandı - En Son Haberler

        Gaziosmanpaşa'da yoldan geçenlere silah doğrultan 2 zanlı yakalandı

        Gaziosmanpaşa'da, yoldan geçen kişilere silah doğrultan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:18
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        Yoldan geçenlere silah doğrulttular
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah bulunan kişinin ilçede yoldan geçenlere silah doğrulttuğuna ilişkin bir görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        YAKALANDILAR

        İnceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen silahlı şüpheli S.Y. (19) ile yanında yürüyen T.B.E. (16) Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

        RUHSATSIZ TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

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        S.Y'nin adresinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

        Şüphelilerin emniyette çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

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        #gaziosmanpaşa
        #haberler
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