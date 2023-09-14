Gaziosmanpaşa'da yoldan geçenlere silah doğrultan 2 zanlı yakalandı
Gaziosmanpaşa'da, yoldan geçen kişilere silah doğrultan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah bulunan kişinin ilçede yoldan geçenlere silah doğrulttuğuna ilişkin bir görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
YAKALANDILAR
İnceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen silahlı şüpheli S.Y. (19) ile yanında yürüyen T.B.E. (16) Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
RUHSATSIZ TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
S.Y'nin adresinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin emniyette çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.