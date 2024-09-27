Gaziosmanpaşa'daki intikam cinayetine 5 tutuklama
İstanbul Gaziosmanpaşa'da parkta 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Suçlarını itiraf eden zanlıların aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.
Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara, o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Polis tarafından başlatılan çalışmada aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18)'nün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.C.Ö., F.C.U, ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U(20), R.K. (23), M.T. (18) 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.