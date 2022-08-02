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Gaziosmanpaşa’da 19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 19 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü. Şüpheli kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa’da 19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü
19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü
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İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü. Şüpheli kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi’nde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara, 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından taraflar ellerindeki bıçak ve silahla birbirlerine saldırdı. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalar sonucunda şüpheli M.G., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

"SEN BENİM ABİMİ BİTİRDİN"

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinden Sevda Yurtduymaz, “Genç çocuklardı. 19 -20 yaşlarındaydı. Bir tanesi, diğerine ‘Sen benim abimi bitirdin’ dedi. Balkondan herkes seslendi. Kimse umursamadı. Buradan 3-4 el silah sesi duyulmuş. Balkona çıkmadım. Gençlerdi zaten. Binadan seslendim. Ben böyle bir şeyi durdurabilsem aşağı kapıyı açarım. Çocuk içeri kaçsın diye. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Gençlerdi belki yapmazlar diye düşündüm ama öldürülmüş çocuk” dedi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜ"

Yaşananları anlatan cadde esnafı Şükrü Ceylan, “Tartışma yaptıktan sonra benim dükkanın önünden geçerken vuran arkadaş, ‘Gelme üstüme’ dedi’. O da ısrarla geldi. Burada ayağı takıldı. Ayağı takılınca öbür arkadaş da mermi atınca gözümün önünde öldü. O anda bana da gelebilirdi bir mermi. Çocuk arkasını dönüp de attı. Karşı karşıya gelip atmadı” diye konuştu.

"BİR UYUŞTURUCU MEVZUSU GEÇİYOR"

Şüphelinin rastgele ateş ettiğini söyleyen Ceylan, “Önünü dönüp karşı karşıya gelmedi. Kaçarken elini tuttu. Mermi yerden sekti, çocuğa öyle gitti. Çocuğun başka bir şeyi yoktu. Bu çocuğun abisinin uyuşturucu borcu mu varmış, bir uyuşturucu mevzusu geçiyor. Bunlardan da bir bilgim yok” şeklinde konuştu.

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