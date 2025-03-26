Gazze'de 142 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları tekrar başlatmasının ardından 142 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini, "tahliye emirlerinin" Gazze'nin yüzde 17'sini kapsadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in durmaksızın sürdürdüğü hava saldırılarına, "tahliye emirlerine" ve insani yardım girişini engellemeye devam etmesinin Gazze'de durumu iyice kötüleştirdiğini kaydeden Dujarric, "Gazze'de her şeyin sonu geliyor. Zaman, hayat ve malzemeler, her şey tükeniyor." dedi.

Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tekrar başlatmasının ardından 142 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini, "tahliye emirlerinin" Gazze'nin yüzde 17'sini kapsadığını söyledi.

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Yerinden edilen kişi sayısının hızla artmasının da beklendiğine dikkati çeken Dujarric, İsrail'in aynı zamanda BM'nin insani yardım operasyonlarına da geçit vermediğini, sürekli olarak engeller sunduğunu ifade etti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.