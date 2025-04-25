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        Haberler Dünya Gazze'de felaket raporu: Gıda, ilaç yok; umut tükeniyor | Dış Haberler

        Gazze'de felaket raporu: Gıda, ilaç yok; umut tükeniyor

        Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde açlığın hızla yayıldığını ve tırmandığını doğrularken, temel tıbbi malzemelerin üçte ikisinin iki aydan kısa bir sürede tükenebileceğini bildirdi.

        Giriş: 25.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:25
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        Gazze'de felaket raporu: Umut tükeniyor
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        Rapora göre, şimdiden çok sayıda tıbbi ekipman ve ilacın tükendiği belirtilirken, 3 bin yardım yüklü kamyonun hayat kurtarıcı yardımlarla Gazze sınırında beklediği aktarıldı.

        UNRWA, ateşkesin çökmesinden bu yana Gazze’de hava, kara ve denizden benzeri görülmemiş bir İsrail saldırısının sürdüğünü vurguladı. Raporda, bu askeri saldırıların yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, sivil altyapının büyük ölçüde yıkılmasına ve zorla yerinden edilenlerin sayısında ciddi bir artışa yol açtığı ifade edildi.

        50 gündür yardım Yok, kuşatma tamam

        İsrail makamlarının 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne sıkı bir kuşatma uyguladığı, bunun da gıda, yakıt ve tıbbi malzeme dahil tüm insani yardımların girişini tamamen durdurduğu bildirildi.

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        UNRWA, un stoklarının tükendiğini ve ellerinde yalnızca 250 gıda paketi kaldığını açıkladı. 22 Nisan’da açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık 3 bin yardım kamyonunun sınırda beklediğini belirterek, “Gazze’de açlık yayılıyor, burası artık bir umutsuzluk diyarına dönüşüyor” diyerek uluslararası topluma kuşatmayı kaldırma ve ateşkesi yeniden sağlama çağrısı yaptı.

        Yıkım ve yeniden göç

        Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, devam eden İsrail bombardımanı 50 milyon tondan fazla enkaza neden oldu. Mart ortasından bu yana yaklaşık 420 bin kişi yeniden göç etmek zorunda kaldı.

        Gazze’de 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği, bunun da nüfusun yaklaşık %90’ına denk geldiği belirtildi. Şeridin toplam yüzölçümünün %39’una denk gelen 143 kilometrekarelik alan ise İsrail’in tahliye emirleriyle boşaltıldı.

        UNRWA tesisleri de hedefte

        UNRWA, savaşın başladığı Ekim 2023’ten bu yana ajansa ait 311 tesisin doğrudan ya da dolaylı olarak saldırıya uğradığını, bu saldırılarda sığınanlardan en az 742 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2500 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

        Aynı dönemde UNRWA personelinden 290’dan fazlası da hayatını kaybetti.

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        Gıda krizi ve fahiş fiyatlar

        Kuşatma, Gazze’deki piyasanın neredeyse tamamen çökmesine yol açtı. Dünya Gıda Programı’nın raporuna göre, temel gıda ürünlerinin fiyatları savaş öncesine göre %150 ila %1400 arasında arttı. Tüpgaz fiyatları ise savaş öncesine göre %4000 gibi astronomik bir artış gösterdi.

        UNRWA’nın sağlık tesislerinin çoğu yıkılmış olsa da, ajans altı sabit sağlık merkezi ve mobil ekiplerle sınırlı da olsa sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. 14-20 Nisan haftasında 80 binden fazla tıbbi danışma hizmeti sunulduğu, çocuklara aşılar yapıldığı ve ruh sağlığı desteği sağlandığı bildirildi.

        Batı Şeria’da da şiddet sürüyor

        İşgal altındaki Batı Şeria’da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, 7 Ekim 2023’ten 21 Nisan 2025’e kadar 916 Filistinli öldürüldü. Bu yılın başından bu yana öldürülenlerin sayısı 110’a ulaştı. Son haftalarda mülteci kamplarına baskınlar, tutuklamalar, sivillere yönelik saldırılar, özellikle de çocuklar ve Kudüs’teki ibadet edenlere yönelik ihlaller ciddi şekilde artış gösterdi.

        Kuşatma ve saldırıların sürmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşları, Gazze’deki insani sistemin tamamen çökebileceği yönünde uyarılarda bulundu. UNRWA, insani yardımların bir savaş aracı olarak kullanılmasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, geçiş noktalarının derhal açılması ve yardımların girişine izin verilmesi yönünde acil çağrılar yaptı.

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