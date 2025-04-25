Gazze'de felaket raporu: Gıda, ilaç yok; umut tükeniyor

Rapora göre, şimdiden çok sayıda tıbbi ekipman ve ilacın tükendiği belirtilirken, 3 bin yardım yüklü kamyonun hayat kurtarıcı yardımlarla Gazze sınırında beklediği aktarıldı.

UNRWA, ateşkesin çökmesinden bu yana Gazze’de hava, kara ve denizden benzeri görülmemiş bir İsrail saldırısının sürdüğünü vurguladı. Raporda, bu askeri saldırıların yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, sivil altyapının büyük ölçüde yıkılmasına ve zorla yerinden edilenlerin sayısında ciddi bir artışa yol açtığı ifade edildi.

50 gündür yardım Yok, kuşatma tamam

İsrail makamlarının 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne sıkı bir kuşatma uyguladığı, bunun da gıda, yakıt ve tıbbi malzeme dahil tüm insani yardımların girişini tamamen durdurduğu bildirildi.

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UNRWA, un stoklarının tükendiğini ve ellerinde yalnızca 250 gıda paketi kaldığını açıkladı. 22 Nisan’da açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık 3 bin yardım kamyonunun sınırda beklediğini belirterek, “Gazze’de açlık yayılıyor, burası artık bir umutsuzluk diyarına dönüşüyor” diyerek uluslararası topluma kuşatmayı kaldırma ve ateşkesi yeniden sağlama çağrısı yaptı.

Yıkım ve yeniden göç Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, devam eden İsrail bombardımanı 50 milyon tondan fazla enkaza neden oldu. Mart ortasından bu yana yaklaşık 420 bin kişi yeniden göç etmek zorunda kaldı. Gazze’de 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği, bunun da nüfusun yaklaşık %90’ına denk geldiği belirtildi. Şeridin toplam yüzölçümünün %39’una denk gelen 143 kilometrekarelik alan ise İsrail’in tahliye emirleriyle boşaltıldı. UNRWA tesisleri de hedefte UNRWA, savaşın başladığı Ekim 2023’ten bu yana ajansa ait 311 tesisin doğrudan ya da dolaylı olarak saldırıya uğradığını, bu saldırılarda sığınanlardan en az 742 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2500 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Aynı dönemde UNRWA personelinden 290’dan fazlası da hayatını kaybetti. REKLAM Gıda krizi ve fahiş fiyatlar Kuşatma, Gazze’deki piyasanın neredeyse tamamen çökmesine yol açtı. Dünya Gıda Programı’nın raporuna göre, temel gıda ürünlerinin fiyatları savaş öncesine göre %150 ila %1400 arasında arttı. Tüpgaz fiyatları ise savaş öncesine göre %4000 gibi astronomik bir artış gösterdi. UNRWA’nın sağlık tesislerinin çoğu yıkılmış olsa da, ajans altı sabit sağlık merkezi ve mobil ekiplerle sınırlı da olsa sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. 14-20 Nisan haftasında 80 binden fazla tıbbi danışma hizmeti sunulduğu, çocuklara aşılar yapıldığı ve ruh sağlığı desteği sağlandığı bildirildi.