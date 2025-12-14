Habertürk
        Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle 10 kişi öldü | Dış Haberler

        Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle 10 kişi öldü

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 06:44 Güncelleme: 14.12.2025 - 06:44
        Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle 10 kişi öldü
        Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı. "Gazze'de, şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğü bildirildi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, binlerce ailenin, ağır kış koşullarında yeterli koruma sağlamayan çadırlarda barındığına işaret etti.

        Ghebreyesus, yetersiz su ve sanitasyon koşulları nedeniyle grip gibi akut solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra hepatit ve ishal gibi hastalıklarda da artış beklendiğine dikkati çekti.

        DSÖ'nün, Gazze'ye bazı malzemelerin girişine izin verilmemesi nedeniyle tıbbi malzeme ulaştırmada zorlandığını belirten Ghebreyesus, hayati tıbbi malzemeleri Gazze'ye acilen ulaştırarak, hastalıklara yakalanan kişilerin zamanında tespit edilmesine ve bu kişilerin tedavi olmasına destek sağladıklarını vurguladı.

        #gazze
        #haberler
        #Dünya Sağlık Örgütü
