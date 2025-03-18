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        Haberler Dünya Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçladı | Dış Haberler

        Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçladı

        İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlatmasına İsrailli esirlerin aileleri tepki gösterdi. İsrailli esirlerin aileleri, hükümeti esirlerden vazgeçmekle suçladı ve "şaşkın, kızgın ve korku içinde olduklarını" açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:24
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        İsrailli esirlerin yakınlarından hükümete suçlama
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, hükümeti esirlerden vazgeçmekle suçladı ve "şaşkın, kızgın ve korku içinde olduklarını" açıkladı.

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        Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin bir araya geldiği forum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin esirlerden vazgeçtiği" belirtildi.

        Esir yakınlarının, Netanyahu hükümetinin ateşkesi bozarak "kurtarılabilecek 59 esirin canı pahasına" saldırıları yeniden başlatması karşısında "şaşkın, kızgın ve korku içinde" oldukları vurgulandı.

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        Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "İsrail hükümeti, esirleri getirmek için anlaşmanın sonraki aşamalarını uygulamayı ve savaşın bittiğini duyurmayı reddetti. Hükümetin 'Gazze'deki esirleri getirmek amacıyla savaşa yeniden başladıklarını' açıklaması tam bir aldatmaca. Askeri baskı, esirleri ve askerleri riske atıyor."

        Ateşkese geri dönülmesi çağrısı yapan esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm esirlerin serbest kalması için çalışmasını istedi.

        Netanyahu kabinesine de seslenen esir yakınları, hükümetten "müzakerelerle savaşmasını" istedi.

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