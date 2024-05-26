Gazze için 'kıtlık' uyarısı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmeyi sürdürmesi, burayı yardım tırlarının girişine kapatması ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının girişini engellemeye devam etmesi" nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamına abluka uyguladığı belirtilen açıklamada, "Kıtlık, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyini tehdit ediyor, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara saldırılarının ardından on binlerce Filistinlinin Refah'tan çıkarılmasıyla gıda güvenliği krizi Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde kötüleşiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'NİN GEÇİCİ LİMANINDAN 100 YARDIM TIRI BİLE GİRMEDİ

İnsani bir felaket yaşayan Gazze Şeridi halkına yönelik yardımların gerekli asgari miktarın da altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ABD'nin kurduğu geçici limandan ise ancak 100 tır kadar yardım ulaştığı hatırlatıldı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde kurduğu noktadan ise Gazze kenti ile Gazze'nin kuzeyine geçen hafta, 214 yardım tırının girdiği, bunlardan 109'unun un, 6'sının da ilaç yüklü olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna Refah Sınır Kapısı'ndan çekilme çağrısı yapılan açıklamada, sınır kapılarının, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak, gıda güvenliği krizinin önüne geçmek ve Gazze'nin tüm bölgelerini tehdit eden kıtlığı önlemek için en uygun ve etkili yöntem olduğuna vurgu yapıldı.

Uluslararası topluma, "insani yardımların Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapıları üzerinden getirilmesi, Beyt Hanun, eş-Şucaiyye ve el-Mintar sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.