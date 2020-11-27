Gazze ilk kez Arap ülkelerine zeytinyağı ihraç ediyor

AA

Tarım Bakanlığı Sözcüsü Edhem el-Beysuni AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün bölgeye yeterliliğinin sağlanmasının ardından ilk kez 24 ton zeytinyağının Arap ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

İhracat sürecinin Gazze Şeridi'nde mal fazlasının sağlanmasına bağlı olduğunu ifade eden Beysuni, şu an Gazze Şeridi'nde üretilen zeytinyağından Arap ülkelerine ihraç edilen miktarın deneme niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Gıda ve tarım ürünleri tüccarı Hamdi Cercavi, Suudi Arabistan'a 990 teneke (15 ton),Birleşik Arap Emirlikleri'ne de (BAE) 600 teneke (9 ton) zeytinyağı ihraç ettiğini aktardı.

Cercavi, bu durumun çiftçilerin kayıplarının telafi edilmesine ve mali koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Tarım Bakanlığının verilerine göre, Filistin'in zeytinyağı üretimi, 4 bin tonu Gazze'de olmak üzere yaklaşık 14 bin tona ulaştı.