        Haberler Dünya "Gazze-İsrail sınırlarında değişikliğe karşıyız" | Dış Haberler

        "Gazze-İsrail sınırlarında değişikliğe karşıyız"

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını" ifade etti.

        Giriş: 09.12.2025 - 23:29 Güncelleme: 09.12.2025 - 23:29
        "Gazze-İsrail sınırlarında değişikliğe karşıyız"
        Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli bir yetkilinin, "Gazze’deki sarı hattın, yeni sınır olduğu" yönündeki açıklaması üzerine "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını" belirtti.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın “artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu” yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya Dujarric, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız.” yanıtını verdi.

        Dujarric, bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının ruhuna ve lafzına aykırı olduğuna işaret ederek, BM içinde Gazze’den bahsederken sarı hat değil mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını aktardı.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, önceki gün Kuzey Gazze’de, İsrailli askerlere konuşurken, ateşkes kapsamında Gazze’yi bölen sarı hattın, Gazze ile İsrail arasında “yeni bir sınır” olduğunu iddia etmiş, İsrail'in mevcut askeri mevzilerini koruyacağını savunmuştu.

