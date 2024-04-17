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        Haberler Dünya Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe sistemi görüntülendi

        Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe sistemi görüntülendi

        İran'dan İsrail'e düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarında kullanılan "Demir Kubbe" hava savunma sistemi görüntülendi. İsrail Ordu Sözcüsü Doron Gavish, İran'dan atılan mühimmatların önemli bir çoğunluğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:29
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        İsrail ordusu, gazetecilere düzenlediği basın turunda İran'dan İsrail'e düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarında kullanılan "Demir Kubbe" hava savunma sistemini sergiledi.

        Anadolu Ajansı ekibi, İsrail ordusunun aralıksız saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi yakınlarındaki en büyük İsrail kenti Sderot çevresindeki Demir Kubbe sistemini görüntüledi.

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        İsrail Ordu Sözcüsü Doron Gavish, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı, balistik füze ve seyir füzesi saldırısında atılan mühimmatların önemli bir çoğunluğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini belirtti.

        İsrail'in İran'dan atılan mühimmatlara karşı savunmasında başta ABD olmak üzere birden fazla ülkenin birlikte hareket ettiğinin altını çizen Gavish, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu saldırıların önlenmesinde İsrail ile tam işbirliği içinde hareket ettiğinin altını çizdi.

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        İsrail'in son dönemde savunma sanayisi ihracatında öne çıkan "Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow-3" gibi hava ve füze savunma sistemleri ABD ile ortak üretildi.

        İsrail'in bu sistemleri ihraç ederken ABD'nin onayını alması gerekiyor.

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        Rafael Advanced Defense Systems tarafından çalışmalarına 2007'de başlanan Demir Kubbe'nin ilk testleri Temmuz 2008'de ve son testi Temmuz 2010'da yapıldı. Sistem, Mart 2011'de de teslim edilerek 7 Nisan 2011'de Gazze'den gelen bir Grad füzesinin önlenmesiyle operasyonel hale geldi.

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        Demir Kubbe hava savunma sistemi sınırlı bir menzilde 4-70 kilometre mesafede roket, füze ve İHA gibi hava saldırılarına karşı önleyici mekanizmasıyla biliniyor.

        #israil
        #Filistin
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