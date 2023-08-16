Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gebze'de işçi servisi TIR ile çarpıştı: 3 yaralı

        Gebze'de işçi servisi TIR ile çarpıştı: 3 yaralı

        Kocaeli Gebze'de sürücüsünün kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği işçi servisi TIR ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken polis, kaçan servis sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçi servisi TIR ile çarpıştı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen işçi servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 işçi yaralandı.

        Sultan Orhan Mahallesi'nde ilerleyen Adem Ü. idaresindeki TIR, kavşakta kırmızı ışıkta geçen ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen işçi servisiyle çarpıştı.

        Kazada, serviste bulunan işçiler Ş.A, M.Ş. ve C.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, çıkartılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
        #haberle
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali