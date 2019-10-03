Gece körlüğü (Tavukkarası) belirtileri nelerdir?

Gece körlüğü; gözün loş ışığa hemen uyum sağlayamaması anlamını taşımaktadır. Tavukkarası diye de bilinen bu hastalık kişilerin A vitaminini yeterli almaması durumunda oluşmaktadır. A vitaminini en çok bulunduran besinler; süt, yumurta, yeşil sebzeler ve balıktır. Bu besinlerin az alınması veya hiç yenmemesi halinde gözün retina tabakası için önemli olan ‘rodopsin’ adlı maddesi üretilememektedir. Bunun sonucunda bu madde gün ışığı aldıkça zamanla solmaktadır ve gece körlüğü dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkar.

A vitamini alımı çok önemli bir durumdur. Gözümüzün parlak ışıktan, loş olan ışığa geçişlerde uyum sağlaması için gereklidir.

Gözümüzün yapısında bulunan iki tür alıcı hücreler bulunmaktadır. Çomak ve koni biçiminde olan bu hücrelerden koni biçimli olan; ağ tabaka merkezinde yoğunlaşmışlardır ve parlak ışık göze geldiğinde uyarılmaktadırlar. Çomak biçiminde olan hücreler ise; gece görmeyi sağlamak için rodopsin denilen pigmentlerin harekete geçirilmesini sağlamaktadırlar. Rodopsin pigmentinin harekete geçmesi içinde A vitaminin vücutta yeterli miktarda bulunması gerekmektedir. Sadece A vitamini ile harekete geçebilen pigmentler bulamadığı takdirde loş ışığa uyumda azalma olmaktadır.

Gece Körlüğünün Belirtileri Şu Şekilde Gelişmektedir;

Çomak hücreler ile görüşe geçme oranı yarım saatlik bir süreyi bulabilmektedir. Gece körlüğü olan kişilerde ise normal olandan daha az uzaklığı ve ayrıntıyı görmeleri zorlaşmaktadır. Ayrıca gece görüşüne uyum sağlama oranı uzun bir süreyi alabilmektedir. Kişi araç kullanırken karşısından gözüne vuran aracın farları, araç geçtikten sonra ki karanlığa uyum sağlama oranı zaman aldığı için bu süre sırasında çok kısa bir mesafeyi seçebilmektedirler. Böyle bir durumda gece araba kullanan sürücüler için sıkıntılı anlara neden olabilmektedir.

Gece Körlüğünün Tedavisi ise; doktor kontrolünde kişilere A ve D vitamini içeren haplar ile takviye uygulanarak kısa sürede tedavi edilebilmektedir.