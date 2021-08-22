Gece kulübündeki dehşet kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, dün, gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'taki bir gece kulübüne gitti. İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ve yanındaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı. O.D., olayın ardından beraberindekilerle otomobillerine binip, kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Alpay Kalyon

Durumu ağır olan Kalyon, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalyon'un, cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen O.D'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu görülüyor.