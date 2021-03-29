Gece yarısı zile basıp, kurşun yağdırdı

Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde kendisine borcu olan O.K.'nin (30) evine gelen şahıs zile bastı, kapı açılınca kurşun yağdırdı.

Olay, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Kartal Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden tartışan ikili arasında husumet oluştu. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, borcunu almak istediği 30 yaşındaki O.K.'nin evine gitti. Zile basan şahıs, kapı açıldığı anda kurşun sıkmaya başladı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri arkadaşlarıyla birlikte evde olan O.K.'nin kalçasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan adama ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs, 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde inceleme yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.