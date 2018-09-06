Geçen yıl 36 milyon dolarlık ürününü imha eden Burberry artık ürünlerini yakmayacak

Geçen yıl 36 milyon dolar değerindeki satılmayan ürünlerini yaktığı için eleştirilen İngiliz lüks giyim markası Burberry, bu uygulamaya son vereceğini ve artık ürünlerinde gerçek kürk kullanmayacağını açıkladı.

Şirketin markasını korumak ve ürünlerinin ucuza satılmasını engellemek için elinde kalan kıyafet, aksesuar ve parfümleri yaktığının ortaya çıkması çevre aktivistlerinin öfkesine yol açmıştı.

Şirketin son beş yılda 116 milyon dolarlık ürününü imha ettiği belirtiliyor. Bazı büyük markaların da yıllardır bu yönteme başvurduğu söyleniyor.

Elde kalan ürünler, bağışlanacak ya da geri dönüştürülecek

Burberry'den yapılan açıklamada, bundan böyle satılmayan tüm ürünlerin yardım kuruluşlarına bağışlanacağı ya da geri dönüştürüleceği belirtildi.

Şirket bazı ürünlerin, halihazırda tekrar kullandığını, tamir ettiğini, bağışladığını ve geri dönüştürdüğününü ancak bundan böyle bu çabalarını artıracağını kaydetti.

Burberry bir sürdürülebilir lüks tüketim ürünleri şirketiyle imzaladığı anlaşma kapsamında beş yıl içinde 120 ton artık derinin işlenerek yeni ürünlere dönüştürüleceğini açıkladı.

Şirketin ayrıca Londra Kraliyet Sanat Akademisi'yle işbirliği yaparak yeni sürdürülebilir ürünler geliştireceği belirtildi.

Burberry CEO'su Marco Gobbetti "Modern lüks, sosyal açıdan ve çevreye duyarlılık açısından sorumlu davranmayı gerektiyor. Ürünlerimizi geliştirirken ortaya koyduğumuz yaratıcılığı şirketimizdeki diğer alanlara da yayayacağız" dedi.

Ünlü giyim markaları satılmayan ürünlerini neden yok ediyor?

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