Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı belediye atık istatistiklerini açıkladı. Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı belediye atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre, bin 399 belediyenin bin 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Bu belediyelerin de 32 milyon 209 bin ton atık topladığı belirlendi.

KİŞİ BAŞI ATIK MİKTARI 1.16 KG OLDU

Anket sonuçlarına göre, 2018 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1.16 kg olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarının İstanbul için 1.28 kg, Ankara için 1.18 kg ve İzmir için 1.36 kg olduğu tespit edildi.

GERİ KAZANIM ORANI SADECE YÜZDE 12

Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32 milyon 209 bin ton atığın yüzde 67.2'si düzenli depolama tesislerine, yüzde 20.2'si belediye çöplüklerine ve yüzde 12.3'ü geri kazanım tesislerine gönderilirken, yüzde 0.2'si ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi.