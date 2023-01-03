Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda yeni bölüm TV yayın akışında yer almıyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı dizinin seyircileri Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok sorusunu sorguluyorlar. İşte 3 Ocak 2023 FOX TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden olmadığına dair bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan vE TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği Gecenin Ucunda dizisi her hafta salı akşamı izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Yılbaşı tatili sebebiyle bazı dizilerin yayınlanmaması sebebiyle Gecenin Ucunda bu akşam yok mu sorusu gündeme geldi. İşte konuya dair detaylar...
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    GECENİN UCUNDA BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Gecenin Ucunda yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Star TV'de bu akşam Yenilmez 4 filmi izleyicinin karşısına çıkacak.

    Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünün 10 Ocak Salı günü izleyici ekranlara gelmesi bekleniyor. 
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM ÖZETİ

    Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin’in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide’yle Kazım’ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. Nermin’in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin’in Cihangir’le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi’nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım’la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım’la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    STAR TV 3 OCAK YAYIN AKIŞI

    07:00 Çöp Adam

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yenilmez 4

    21:45 Gecenin Ucunda / Özel Bölüm

    00:30 Yenilmez 4

    02:30 Toprak ile Fidan

    03:30 Hayat Bazen Tatlıdır

    05:00 Söz

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.