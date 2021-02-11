Gedson Fernandes ilk maçında gol attı

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Alanyaspor maçına yedeklerde başladı. 22 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 66. dakikasında Younes Belhanda’nın yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyme heyecanı yaşadı.

Portekizli futbolcu, 90+4. dakikada da takımının ikinci golünü kaydetti ve Galatasaray kariyerine golle başladı.

