Gefle - IK Frej Taby maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında Gefle ile IK Frej Taby, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 11 puanlı Gefle 15. sırada bulunuyor, IK Frej Taby 16 puana sahip ve 13. sırada. Gefle son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. IK Frej Taby, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gefle kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, IK Frej Taby sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Gefle son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 4-1 yenildi.

IK Frej Taby, Falkenbergs FF karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Gefle, 10 gol attı ve 19 gol yedi.

IK Frej Taby, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. IK Frej Taby, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ