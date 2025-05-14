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        Gelecek Partili Ekici istifa etti

        Konya Milletvekili Hasan Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gelecek Parti'sinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:33
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        Gelecek Partili Ekici istifa etti
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        Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim."

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