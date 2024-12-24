Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etti.

Nedim Yamalı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

SAADET GRUBU DÜŞTÜ Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşerken, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi. Nedim Yamalı'nın istifasının ardından 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti. NEDİM YAMALI KİMDİR? 1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı. 2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.