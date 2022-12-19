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Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

Arjantin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda nefesleri kesen finalde Fransa'yı penaltılar sonucunda mağlup etti ve 36 yıllık hasretine son verdi. Böylece Dünya Kupası'nda bir kez daha gelenek bozulmamış oldu

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  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Arjantin Milli Futbol Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılması geleneğini bozmadı.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 22 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Lionel Scaloni yönetimindeki son şampiyon Arjantin de geleneği sürdürdü.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, uzun yıllar sonra Kupa Amerika ve Dünya Kupası zaferlerine taşıdı.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Scaloni, 2006 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı olduğu Lionel Messi'yi, 2016 Kupa Amerika sonrası milli takımı bırakma kararından döndüren isimlerden biriydi.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    Messi, Scaloni yönetimindeki Arjantin Milli Takımı ile 2021'de kariyerinin ilk Kupa Amerika, 2022'de ise kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1930 Uruguay Alberto Suppici
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1934 İtalya Vittorio Pozzo
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1938 İtalya Vittorio Pozzo
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1950 Uruguay Juan Lopez
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1954 Batı Almanya Josef Herberger
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1958 Brezilya Vicente Italo Feola
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1962 Brezilya Aymore Moreira

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1966 İngiltere Martin Peters

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1970 Brezilya Mario Zagallo
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1974 Batı Almanya Helmut Schön

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1978 Arjantin Cesar Luis Menotti

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1982 İtalya Enzo Bearzot

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    1998 Fransa Aime Jacquet

     
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    2006 İtalya Marcello Lippi
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    2010 İspanya Vicente Del Bosque
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    2014 Almanya Joachim Löw
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    2018 Fransa Didier Deschamps
  • Gelenek, 2022 Dünya Kupası'nda da bozulmadı

    2022 Arjantin Lionel Scaloni

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