Rus mutfağının en ikonik çorbalarından biri olan borş, göz alıcı kırmızı rengi ve zengin içeriği ile hem göze hem mideye hitap eden eşsiz bir lezzet sunuyor. Ana malzemesi pancar olan bu çorba, yüzyıllardır Doğu Avrupa mutfağında önemli bir yer tutuyor. Peki, borş çorbası nasıl yapılır ve sağlık açısından ne gibi faydalar sunar? İşte tüm detaylarıyla borş çorbası tarifi ve bilinmeyen yönleri!

BORŞ ÇORBASININ TARİHÇESİ

Borş çorbası, kökeni Doğu Avrupa'ya dayanan ve özellikle Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde yaygın olarak tüketilen bir yemektir. Ukrayna mutfağının en önemli yemeklerinden biri olarak kabul edilse de, Rus mutfağında da önemli bir yere sahiptir.

Geleneksel olarak pancar ile yapılan borş, kırmızı rengi ve zengin içeriği ile hem göze hem de mideye hitap eder. Tarih boyunca kıtlık dönemlerinde besleyici bir yemek olarak görülen borş çorbası, zamanla soyluların sofralarında da kendine yer bulmuştur. Günümüzde ise farklı ülkelerde çeşitli versiyonları yapılan, bol malzemeli ve doyurucu bir çorba olarak bilinir.

REKLAM

BORŞ ÇORBASININ MALZEMELERİ

Borş çorbası, temel olarak pancar ile hazırlansa da, içeriğinde birçok sebze ve bazen et de bulunur. İşte klasik bir Rus borş çorbası için gereken malzemeler:

3 adet orta boy pancar

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates ya da 1 yemek kaşığı domates salçası

200 gram dana veya tavuk eti (isteğe bağlı)

1 litre et suyu ya da sebze suyu

1 yemek kaşığı sirke ya da limon suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

1 çay kaşığı şeker

2 yemek kaşığı ekşi krema (servis için)

Taze maydanoz ya da dereotu (üzeri için)

BORŞ ÇORBASININ HAZIRLANIŞI

Pancarları soyup rendeleyin ve bir tencereye alın. Üzerine bir yemek kaşığı sirke ekleyip biraz pişirin. Bu, pancarın renginin korunmasını sağlar.

Ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın, ince doğranmış soğanları ekleyin ve kavurun. Ardından rendelenmiş havuç ve doğranmış patatesleri ekleyerek birkaç dakika daha soteleyin.