        Gelin Müge canlı yayına bağlandı! Canpolat ailesinin suçlamalarına cevap verdi

        Gelin Müge canlı yayına bağlandı! Canpolat ailesinin suçlamalarına cevap verdi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 21:22 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:22
        Gelin Müge canlı yayına bağlandı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bugün canlı yayına, iddiaların merkezindeki isim ve o gün evde olan gelin Müge bağlandı.

        Müge, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına yanıt verirken eşinin kendi hayatına son verdiğini, bu kararında ise Canpolat ailesinin etkili olduğunu dile getirdi.

        Cinayet gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

        DÖNDÜ HANIM’IN SES KAYDI ŞOKE ETTİ

        OĞLUNA NEDEN BU SÖZLERİ SÖYLEDİ?

        Didem Arslan Yılmaz, Döndü Hanım’ın oğlu Ümit’e ölmeden önce gönderdiği bir ses kaydını ekranlara getirdi.

        Ses kaydında Döndü Hanım’ın oğluna “Çek, sık kafana.” dediği duyuldu. Didem Arslan Yılmaz, bu sözlerin anlamını Döndü Hanım’a sordu.

