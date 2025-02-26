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        Haberler Gündem Güncel "Gelinim altınları alıp sevgilisine kaçtı" | Son dakika haberleri

        "Gelinim altınları alıp sevgilisine kaçtı"

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, çok ilginç bir olay ele alındı. Stüdyoya gelen Meryem Hanım, oğlu İsmail'in karısı Arzu için "Gelinime yemeğe gittim, blender almak için bizim eve gitti. 2 saat kadar dönmeyince merak ettik. Gittiğimizde soyulduğumuzu anladım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:14
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        "Gelinim altınları alıp sevgilisine kaçtı"
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        Meryem Hanım, gelini Arzu’nun çeyrek altınlarını, zincirini ve kayınvalide bileziğine kadar aldığını söyledi. Diğer yandan Meryem Hanım, gelininin bu altınları alıp sevgilisi Nuri’ye kaçtığını söyledi.

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        Arzu, Didem Arslan Yılmaz’ın sorduğu “Altınları çaldın mı?” sorusuna “Evet çaldım”, “Kocanı aldattın mı?” sorusuna “Evet aldattım” cevaplarını verdi. Diğer yandan Arzu, kocasını daha birçok erkekle aldattığını da açık açık söyledi. Arzu’nun cevapları seyirciye pes dedirtti.

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