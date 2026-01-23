Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta 23 Ocak Cuma günü kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta 23 Ocak Cuma günü kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı?

        Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Haftanın finalinde yarışmacılar en yüksek puanı almak için yarışıyor. En yüksek puanı alan altınların sahibi oluyor. En düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 23 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı?

        23.01.2026 - 12:47
        1

        Gelinim Mutfakta 23 Ocak 2026 puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 22 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta bugün günün tarifini en iyi yapan Tuğba, Gözde, Miyase ve Alime gelinden biri Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu ve çeyrek altını yakasına taktı. Peki, 23 Ocak Cuma günü Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Gelinim Mutfakta yarışmasında en güzel tavada anne pizzasını yapan gelin Miyase oldu ve çeyrek altın aldı.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

        Miyase-

        Tuğba-

        Alime-

        Gözde-

