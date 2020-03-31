Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta Elif, Ezgi elendi mi? soruları, programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta 'da uzun süredir yarışan Elif ve Ezgi yeni haftada olmaması dikkatleri çekti. Programın sunucusu Fatih Ürek konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte 31 Mart Gelinim Mutfakta yarışmasına dair ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA ELİF VE EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ezgi'nin oğlunun hastalanması nedeniyle Antalya'ya geri döndüğü, sağlık durumları toparlandığında yeniden yarışmaya devam edeceği belirtildi.

Kayınvalidesi Reyhan Hanım, vekaleten diğer gelini Neslihan Hanım ile yarışmaya devam ediyor.

Gelinim Mutfakta'nın diğer yarışmacısı Elif'in ise annesinin ameliyat olması sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği ve veda ettiği konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Hijyene bir hayli önem gösteren ve arkadaşlarını bu yönde uyaran Elif'in bu tutumu, diğer yarışmacıların tepkisini çekmişti. Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam, programa 3’ncü kez dönmüştü. Hemşire olan Elif, sakin ve ağır başlı bir karaktere sahip. Sesini hiçbir zaman yükseltmese de üzerine gelenlere dişlerini göstermekten çekinmiyor.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ KİMDİR?

Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım, Elazığ'da yaşamaktadır. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın 16 aylık bir bebeği vardır.