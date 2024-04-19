Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Nisan 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Nisan 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da altınları kim aldı?

        Gelin Mutfakta'da bu hafta elenen isim izleyicilerin gündemine oturdu. Bugün haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buluyor. Dört yarışmacının en iyi tabağı çıkarmak için tezgah başına geçtiği yarışmada kayınvalideler de gelinlerinin tabağını bulup en yüksek puanı vermeye çalışıyor. İşte, 19 Nisan 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda ekrana gelen yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Damla, Aleyna, Yeşim ve Seda arasından biri bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 19 Nisan puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan ve haftanın en iyi performansını sergileyerek 10 altın bileziğin sahibi olan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

        3

        19 NİSAN 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı henüz belli olmadı. Bugün yapılacak son oylamanın ardından haftanın en düşük puanını alan gelin Nursel Ergin tarafından açıklanacak. Bu hafta yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimize eklenecek.

        4

        19 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        19 Nisan'a ilişkin puanlar henüz açıklanmadı. Ancak 18 Nisan 2024 Perşembe gününün puan durumu şöyleydi;

        Damla - 20

        Aleyna - 15

        Seda - 9

        Yeşim - 7

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza