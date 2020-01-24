Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 24 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden isim 44 puanla Burçin ve kayınvalidesi Özden Hanım oldu.

PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan 7 puanla Burçin

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 9 puanla Aleyna

Günün en yüksek punaını alıp çeyrek altının sahibi 16 puanla Dilara oldu.

Elif ise 14 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU - 24 OCAK 2020

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğe sahip olan Gelinim Mutfakta birincisi açıklandı.

70 puanla Elif birinci oldu.

Aleyna ise 60 puan aldı.