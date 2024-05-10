GELİNİM MUTFAKTA 1385.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 1385. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Zeynep hakkında konuşan kişi kim?

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor!

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs’ta Damla ve Zeynep kuraya kaldı. Özge ise eksi 2 ceza puanı aldı. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.