Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı

Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) haftanın finalinde açıklanıyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından bugün yarışmaya bir gelin veda etti. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ise bileziklerin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?