Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 21 Mart Gelinim Mutfakta altınları kim aldı, puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde açıklanıyor. Programda, birbirinden farklı gelinler ve kayınvalideler, çeşitli yemek tarifleriyle mücadele ediyor. Gelinler, kayınvalideleri tarafından puanlanıyor ve en yüksek puanı alan gelin, yarışmanın galibi oluryor. Ayrıca, her hafta bir gelin en düşük puanı alarak eleniyor. Gelinim Mutfakta'nın 20 Mart Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Işıl gelin oldu. Peki, 21 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, altınları kim aldı?
Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri ve çeyrek altını kazanan isim bugün belli oluyor. Her gün bir kişi yüksek puan almak için çabalarken haftanın finalinde sadece bir kişi birinci olabilecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 21 Mart Gelinim Mutfakta altınları kim aldı, puan durumu açıklandı mı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Program saatinin bitimine doğru belli olacak.
YARIŞMACILAR
Gelinim Mutfakta'da bu hafta yarışan yarışmacılar Işıl, Cansu, Ezgi ve İlayda oldu.
Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumu henüz netleşmedi. Ancak 20 Mart'a ait puan durumu aşağıdaki gibi gerçekleşti;
Işıl: 21
Cansu: 17
Ezgi: 12
İlayda: 10