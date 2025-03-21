Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri ve çeyrek altını kazanan isim bugün belli oluyor. Her gün bir kişi yüksek puan almak için çabalarken haftanın finalinde sadece bir kişi birinci olabilecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 21 Mart Gelinim Mutfakta altınları kim aldı, puan durumu açıklandı mı?