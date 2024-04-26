GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 1375. Bölüm Fragmanı yayında! Seda'nın dedikleri yüzünden Müfide Hanım ağlayarak stüdyoyu terk ediyor.

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMLARI

SEDA

DAMLA

YEŞİM

BURÇİN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Nisan'da en güzel allı gelin pastasını yapan gelin Damla seçildi ve çeyrek altını taktı.