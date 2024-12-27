Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta final günü heyecanın arttığı programda bugün elenen ve birinci olan isim açıklanacak. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli olacak. 27 Aralık Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe sahip olan gelin gün sonunda sunucu tarafından açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim, altın bileziği kim kazandı?