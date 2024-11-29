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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi kim, altın bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi kim, altın bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta final günü heyecanın arttığı programda bugün elenen ve birinci olan isim açıklandı. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. 29 Kasım Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe sahip olan gelin gün sonunda sunucu tarafından açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi kim, altın bileziği kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:54
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        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim final günü belli oldu. Yayınlanan son bölümde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi Aysun oldu. Önceki günlerde Ezgi, Nesibe ve haftanın ilk gününde ise Aysun çeyreği almıştı. Peki, 29 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bileziği kim kazandı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta haftanın final gününde 1. isim Aysun oldu. Aysun gelin 85 puanla 10 altın bileziği kazandı. Elenen isim Seren oldu. Seren gelin 55 puanla yarışmaya veda etti.

        Günün en yüksek puanını eşit olarak Aysun ve Nesibe topladı. 2 gelin arasında çekilen kura sonucunda çeyrek altını alan gelin Nesibe oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

        AYSUN

        EZGİ-

        NESİBE

        SEREN

        3

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi Aysun oldu. Önceki günlerde Ezgi, Nesibe ve haftanın ilk gününde ise Aysun çeyreği almıştı.

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