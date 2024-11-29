Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 29 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi kim, altın bileziği kim kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim final günü belli oldu. Yayınlanan son bölümde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi Aysun oldu. Önceki günlerde Ezgi, Nesibe ve haftanın ilk gününde ise Aysun çeyreği almıştı. Peki, 29 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bileziği kim kazandı?