        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Aralık Gelinim Mutfakta’da altınları kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Aralık Gelinim Mutfakta’da altınları kim kazandı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde en lezzetli yemeği yapan yarışmacı gün birincisi seçilirken en düşük puanı alan yarışmacı eleniyor. Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu. Ancak puanlamanın haksız olduğu belirtilerek, çeyrek altın iptal edildi. Bundan dolayı, 5 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta'da iki çeyrek altın verileceği belirtildi. İşte, Gelinim Mutfakta 5 Aralık birincisi ve elenen ismi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:15
        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?
        Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Gelinler en lezzetli yemekleri yapmak için mutfağa giriyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında dünkü puanlar iptal edildi ve yarın iki çeyrek altının verileceği açıklandı. Peki, 5 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

        GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Aralık Perşembe gününe ait puanlar iptal edildi ve bugün iki çeyrek altının verileceği açıklandı.

        YARIŞMACILAR

        NUSİMA

        MİYASE

        TUĞBA

        KADER

