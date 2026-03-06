Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta'da altınları kim kazandı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Haftanın yarışmacıları altın kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta 5 Mart 2026 Perşembe günü çeyrek altın Alime'ye gitti. Peki, 6 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı?
Haftanın beşinci gününde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı açıklanacak. Yarışmada 4 gelinin ve 4 kayınvalidenin birbiriyle olan yarışı bir geline günde çeyrek altın kazandırırken, haftada 10 bilezik kazandırıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta’da altınları kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 5 MART 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 5 Mart 2026 Perşembe günü çeyrek altın Alime’ye gitti. Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Mart'ta en güzel Çanakkale Mantısı (Manlama) yaparak, birinci olan ve çeyrek altın kazanan gelin Tuğba oldu.
Büşra – 16
Ayten – 12
Tuğba – 11
Alime – 19