Haftanın beşinci gününde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı açıklanacak. Yarışmada 4 gelinin ve 4 kayınvalidenin birbiriyle olan yarışı bir geline günde çeyrek altın kazandırırken, haftada 10 bilezik kazandırıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta’da altınları kim kazandı?