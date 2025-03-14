Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim açıklanacak. Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı programda her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. İşte 14 Mart 2025 Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi