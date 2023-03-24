Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ve birinci olan yarışmacı belli oldu. Nursel Engin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi 7 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 24 Mart 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu, haftanın kazananı ve elenen isim...