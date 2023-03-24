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Gelinim Mutfakta haftanın kazananı açıklandı! Gelinim Mutfakta haftanın finalinde kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta programında bir eleme gününün daha sonuna gelindi. Gelin Haftanın 5 günü hünerlerini sergileyen gelin adayları, haftanın birincisi olmak için yarıştı. 24 Mart Cuma Gelinim Mutfakta Puan Durumu, haftanın elenen ismi ve bileziklerin sahibi olan isim belli oldu. İşte, 24 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi...

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  • GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 Mart 2023 | Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın finalinde kim birinci oldu?

    Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ve birinci olan yarışmacı belli oldu. Nursel Engin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi 7 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 24 Mart 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu, haftanın kazananı ve elenen isim...
  • GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 Mart 2023 | Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın finalinde kim birinci oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL ŞAMPİYONU KİM OLDU? 

    Gelinim Mutfakta yarışmasında 7 altın bileziğin sahibi ve haftanın birincisi Merve gelin oldu.
  • GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 Mart 2023 | Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın finalinde kim birinci oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 

    Gelinim Mutfakta programında günün en yüksek puanını alan Özlem çeyrek altının sahibi olacak.
  • GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 Mart 2023 | Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın finalinde kim birinci oldu?

    24 MART 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Gülşah oldu. Yeni yarışmacı Gülşah 47 puanla yarışmaya ilk haftadan veda etti.
  • GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 Mart 2023 | Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın finalinde kim birinci oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    ÖZLEM-17

    HATİCE-15

    MERVE- 13

    GÜLŞAH- 9
  • GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 Mart 2023 | Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın finalinde kim birinci oldu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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