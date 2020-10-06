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Gelinim Mutfakta ürgüp köfte nasıl yapılır? Ürgüp köfte malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün yemeği Ürgüp köfte olarak belirlendi. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13:45'te Kanal D'de yayınlanıyor. Ürgüp köfte yapılışı ve tarifi haberin detayında...

Ürgüp Köftesi

Malzemeler:

500 gr. kıyma

3 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı irmik

2 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

Ürgüp köftesi nasıl yapılır?

Bir kaba kıymayı alın ve içine patatesleri rendeleyin.

Yumurta, rendelenmiş sarımsak, ince doğranmış maydanoz, irmik ve baharatları ekleyip, yoğurun.

Küçük yumurta büyüklüğnde parçalar alıp, iri köfteler halinde hazırlayın.

Yağı önceden kızartarak, köftleri una bulayıp atıp kızartın.